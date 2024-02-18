GIGABYTE Advanced Data Center Solutions представит серверы для телекоммуникаций и искусственного интеллекта на выставке MWC 2024

На выставке MWC 2024 компания GIGABYTE Advanced Data Center Solutions представит новое поколение серверов, предназначенных для операторов связи, поставщиков облачных услуг и предприятий малого и среднего бизнеса. Будут представлены серверы искусственного интеллекта и серверы AI/HPC, поддерживающие чипы от AMD, Intel и NVIDIA.

Также будет представлена интегрированная система "зеленых" вычислений с высокой энергоэффективностью. Компания GIGABYTE также представит гибкие серверные архитектуры для сетей 5G с поддержкой искусственного интеллекта, модульные пограничные платформы и серверы для сетей RAN и Core.

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Будут демонстрироваться серверы AI/HPC и серверы хранения данных, оборудованные новыми технологиями передачи данных. Компания GIGABYTE также будет представлять решения для оптимизации совокупной стоимости владения и интеллектуального вождения на базе искусственного интеллекта. Выставка пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне.