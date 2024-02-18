Компания ASUS представит свои серверы на выставке MWC 2024, которая пройдет в Барселоне с 26 по 29 февраля 2024 года.

Компания ASUS представит свои серверы на выставке MWC 2024, которая пройдет в Барселоне с 26 по 29 февраля 2024 года. ASUS приглашает клиентов и партнеров ознакомиться с инновационными серверными решениями, включая серверы, оптимизированные под приложения искусственного интеллекта и 5G.

Они улучшают работу сетей 5G O-RAN, ускоряют интеллектуальное зрение и рабочие нагрузки CDN. Кроме того, ASUS объявляет о партнерстве с FuriosaAI, стартапом, занимающимся разработкой ускорителей ИИ. Они представят на выставке серверы, успешно прошедшие квалификацию карт WARBOY, которые ускоряют компьютерное зрение и демонстрируют высокую производительность в моделях машинного обучения.

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Также на выставке будут представлены другие передовые серверные решения, включая сервер на базе суперчипа NVIDIA GH200 Grace Hopper и 2U четырехузловой сервер высокой плотности. Компания демонстрирует возможности своих серверов, включая интеграцию с Intel FlexRAN для приложений в архитектуре 5G и использование в развертывании генеративных ИИ-решений. Присутствие ASUS на выставке подчеркивает их стремление к развитию рынков 5G и ИИ.