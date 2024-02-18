Компания Hello Games представила бесплатную экспедицию в игре No Man's Sky, и доступ к ней уже открыт. Экспедиции стали популярным способом прохождения игры, они объединяют игроков на одной планете, чтобы получить межзвездный опыт.

В обновлении Omega полностью переработаны экспедиции, добавлены новые планетарные миссии и дредноуты. Игроки могут отправляться в экспедиции с провизией на заказ, брать с собой любимые звездолеты и возвращаться на свой основной сохраненный файл с наградами. Также вернулся "Путь Атласа", позволяющий игрокам общаться с Атласом.

На планетах появились процедурно генерируемые квесты, которые зависят от местности и характера инопланетной формы жизни. Экспедиция "Omega" создана как идеальное введение для новых игроков и предлагает лучшие награды среди всех экспедиций. Экспедиция продлится 4 недели, и в первые выходные до понедельника 19 февраля в нее можно будет играть бесплатно.



