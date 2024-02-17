Магазин Ebay -ustomgpu_official - продает модифицированные видеокарты GeForce RTX 2080 Ti с памятью. Магазин (расположенный в Пало-Альто, Калифорния) имеет большой запас карт MSI GeForce RTX 2080 Ti AERO - судя по фотогалерее в объявлении. По имеющимся данным, работники в Китае оснащают эти (возможно, восстановленные) устройства дополнительными порциями VRAM GDDR6 - с оригинальных 11 ГБ до 22 ГБ. В прошлом мы уже наблюдали за менее масштабными проектами по модификации GeForce RTX 2080 Ti и очень амбициозным пользовательским примером, но последнее начинание customgpu нацелено на растущую индустрию - в описании товара сказано: "Почему вам нужен 22 ГБ 2080 Ti? Большой объем VRAM необходим для охлаждения приложений AIGC, таких как тонкая настройка стабильной диффузии, LLAMA, LLM". На момент написания статьи для покупки доступны три карты, а заинтересованные покупатели уже приобрели четыре модифицированных памяти.

Они рекламируют свою обновленную карту "Turbo Edition" как отличную "бюджетную альтернативу" более современным моделям GeForce RTX 3090 и 4090 - "больше информации и видео" можно найти на сайте 2080ti22g.com. Модель MSI GeForce RTX 2080 Ti AERO 11 ГБ не задокументирована в базе данных GPU TPU, но ее двухслотовое пользовательское решение охлаждения также используется в видеокарте MSI RTX 2080 SUPER AERO 8 ГБ. Система вентиляторов AERO создает "мини-ветровой туннель, втягивая свежий воздух изнутри корпуса и выдувая его через панель ввода-вывода и за пределы системы". Продавец предлагает цену 499 долларов за штуку - возможно, немного дороговато для подержанных карт (потенциально задействованных в майнинге), но customgpu_official, похоже, хорошо разбирается в ремонте. Другие объявления на Ebay показывают, что не модернизированные карты MSI GeForce RTX 2080 Ti AERO продаются в районе 300-400 долларов. В рекламном видеоролике Custom GPU Upgrade and Repair утверждается, что их модифицированная карта имеет отличную цену, поскольку продается за треть стоимости GeForce RTX 3090. Однако описание товара на Ebay опровергает это утверждение: "только половина цены по сравнению с GeForce RTX 3090 с почти такой же памятью GPU".

Пользовательский апгрейд и ремонт GPU: "В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим высоко оцененную видеокарту 2080 Ti 22 GB Turbo Edition - мощную силу, которая наделала много шума в технологическом сообществе. Давайте изучим расширенные возможности этой карты".

Далее в описании видео говорится следующее: "После стандартных 11 ГБ VRAM карта теперь может похвастаться внушительными 22 ГБ, что позволяет решать даже самые требовательные к памяти задачи. В ней используются высококачественные модули памяти Samsung, а ядро с частотой 300 А готово к разгону для энтузиастов".