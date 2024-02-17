Водоблоки EK-Quantum Velocity² Edge D-RGB - AM5 Special Edition обладают охлаждающей пластиной из высококачественной меди

Компания EK выпустила новую серию водоблоков под названием EK-Quantum Velocity² Edge Special Edition, предназначенную для процессоров на сокете AM5. Эти водоблоки имеют необычный дизайн с верхней крышкой из неправильных тетраэдров, создающих захватывающее сочетание света и тени. Они доступны в черном и серебристом цветах, что позволяет выбрать стиль, который лучше всего подходит к остальной сборке ПК.

Водоблоки EK-Quantum Velocity² Edge D-RGB - AM5 Special Edition обладают охлаждающей пластиной из высококачественной меди, обеспечивающей эффективный теплообмен. Верхняя крышка изготовлена с использованием ЧПУ из алюминиевого листа и отделена от охлаждающей жидкости слоем акрила для избежания коррозии. Корпус водоблока доступен в двух цветах: черном и серебристом.

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Система охлаждения OptiFlow, которая используется в серии EK-Quantum Velocity², разработана для оптимизации производительности на конкретных сокетах. Она комбинирует специальное давление при монтаже с индивидуальной геометрией холодной пластины, что позволяет достичь высокой производительности при низком гидравлическом потоке. Это позволяет использовать менее мощные водяные насосы или снижать скорость вращения насоса, обеспечивая бесшумную работу без ухудшения производительности.

Водоблоки EK-Quantum Velocity² Edge D-RGB - AM5 Special Edition используют запатентованную систему крепления EK-ExactMount, которая обеспечивает простую установку и эстетически привлекательный внешний вид, благодаря отсутствию видимых винтов. Они также совместимы с EK-Matrix7 - стандартом в области жидкостного охлаждения ПК, упрощающим установку и позволяющим легко соединять компоненты.

Линейка продуктов Velocity² компании EK уже получила несколько наград, как признание их производительности, дизайна и инноваций в области охлаждения ПК. Эти водоблоки также совместимы с технологией адресной RGB-подсветки, что создает впечатляющий визуальный эффект.