Команда The Thaumaturge сообщила, что работа над игрой завершена, и многие рецензенты уже держат ее в руках. В то же время, принимая во внимание напряженный февральский период выпустить игру, они решили воспользоваться этой возможностью и дать The Thaumaturge больше пространства для дыхания, чтобы она получила то внимание, которого она заслуживает.

Они хотят, чтобы у игроков было достаточно времени, чтобы насладиться игрой в полной мере, и они считают, что текущее окно выпуска - не самый подходящий момент для этого. Исходя из этого, они перенесли дату выпуска на 4 марта 2024 года. Дополнительное время, которое они получат, будет использовано для дальнейшей полировки игры, чтобы путешествие по улицам Варшавы 1905 года было еще более приятным.

Тауматург несет в себе как дар, так и бремя. Эта двойственность справедлива и для Виктора Шульского, главного героя игры, которого семейные дела влекут на бурные улицы Варшавы XX века. Это мистическое наследство во многом определяет жизненный путь Виктора, связанный с погоней за неземными сущностями и их хозяевами.

Только тауматург может приручить бесплотных сущностей - известных избранным как салюторы, - используя их мистические способности, чтобы открыть тайны, скрытые в человеческой душе, и поговорить с Тьмой, и никто, как Виктор, не понимает, как каждый страдает от своих собственных демонов.