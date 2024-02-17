Серия Ryzen 8000GE призвана противостоять процессорам Intel 14-го поколения Core T-серии, базовая мощность которых составляет 35 Вт

Небольшая, но перспективная линейка настольных APU AMD Ryzen 8000 в исполнении Socket AM5 скоро пополнится четырьмя новыми процессорами с низким энергопотреблением под названием Ryzen 8000GE. Эти чипы имеют TDP 35 Вт по сравнению с 65 Вт у обычных APU 8000G, а также пониженное значение PPT (package power tracking), что делает их энергоэффективными вариантами. Следует уточнить, что это не APU AMD серии 8000, предназначенные для коммерческого рынка настольных ПК, для этого у компании есть серии Ryzen PRO 8000 и Ryzen PRO 7000.

Серия Ryzen 8000GE призвана противостоять процессорам Intel 14-го поколения Core T-серии, базовая мощность которых составляет 35 Вт, а максимальная турбо-мощность значительно ниже, чем у обычных моделей процессоров. Чтобы выпустить эти чипы, AMD снизила тактовые частоты и TDP по сравнению с обычной серией 8000G. Поскольку лежащий в основе 4 нм кремний "Hawk Point" позволяет достичь довольно высоких тактовых частот в 35 Вт процессорах для ноутбуков HS-сегмента, можно ожидать, что и в настольных чипах 8000GE они будут достаточно высокими.

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Линейку возглавляет Ryzen 7 8700GE с базовой частотой 3,65 ГГц против 4,20 ГГц у 8700G; за ним следуют Ryzen 5 8600GE с базовой частотой 3,90 ГГц против 4,35 ГГц у 8600G; Ryzen 5 8500GE и 8300GE, у которых базовые частоты ядер "Zen 4" снижены на 150 МГц по сравнению с 8500G и 8300G, соответственно. Все четыре чипа имеют TDP 35 Вт. Есть даже варианты Ryzen PRO GE, которые поставляются с набором функций AMD PRO и идентичным набором тактовых частот.