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ddr22
Arctic завершает работу над своим новым жидкостным процессорным кулером Liquid Freezer III
Существует три цветовых варианта отделки с четырьмя размерами в каждом. Цветовые варианты отделки включают белый + ARGB, черный + ARGB и черный без подсветки

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Компания Arctic завершает работу над своим новым жидкостным процессорным кулером Liquid Freezer III all-in-one. Этот кулер, разработанный почти полностью собственными силами Arctic, имеет несколько уникальных улучшений по сравнению с предыдущей моделью Liquid Freezer II.

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Во-первых, насосный блок имеет уникальную конструкцию, напоминающую воздухозаборник авиационного турбовентиляторного двигателя. В предыдущих поколениях жидкостных кулеров вентилятор для вентиляции зоны VRM был расположен сверху насосного блока, как будто это вспомогательное приспособление. Здесь же вентилятор расположен внутри верхнего вентиляционного отверстия блока насоса и направляет весь поток воздуха в боковом направлении, обеспечивая приток воздуха к VRM вашего процессора и областям памяти.

Существует три цветовых варианта отделки с четырьмя размерами в каждом. Цветовые варианты отделки включают белый + ARGB, черный + ARGB и черный без подсветки. В вариантах White + ARGB и Black + ARGB освещение включает адресный RGB-светодиодный элемент на блоке насоса, при этом вентиляционное отверстие служит светодиодным рассеивателем; каждый из входящих в комплект вентиляторов имеет собственную подсветку. Варианты размеров для каждой из трех планок включают 240 (240 мм x 120 мм); 280 (280 мм x 140 мм); 360 (360 мм x 120 мм); и 420 (420 мм x 140 мм).

Компания Arctic внесла улучшения в конструкцию радиатора, расширив его ребро (площадь рассеивания тепла) до краев рамы. Мы узнаем более подробные характеристики, такие как производительность охлаждения и характеристики вентиляторов, по мере приближения к запуску продукта.

#arctic
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