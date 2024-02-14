Будущее интеллектуальных подключенных автомобилей требует инновационных решений, и Western Digital готова предложить полный ассортимент продуктов для автомобильной индустрии

Компания Western Digital получила сертификат ASPICE CL3, что подтверждает ее приверженность поставке качественных и надежных продуктов для автомобильной промышленности. Этот сертификат подтверждает, что разработка iNAND AT EU552 UFS 3.1 началась с учетом требований ASPICE с самого первого дня.

Будущее интеллектуальных подключенных автомобилей требует инновационных решений, и Western Digital готова предложить полный ассортимент продуктов для автомобильной индустрии, включая флэш-накопители, которые удовлетворят меняющиеся потребности автомобильных заказчиков в создании более умных и многофункциональных автомобилей.

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Полный ассортимент продукции Western Digital для автомобильной промышленности iNAND включает технологию предварительной загрузки устройств на 100% перед поверхностным монтажом, что снижает сложность и затраты в производственных процессах клиентов.

Компания Western Digital также соответствует стандарту функциональной безопасности ISO 26262, требованиям Automotive Electric Council AEC Q100/104 и имеет сертификат IATF 16949, выданный Международной автомобильной целевой группой.



