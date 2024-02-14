AMD использует решение для контроля путей, основанное на искусственном интеллекте, для японского оператора скоростных поездов JR Kyushu

JR Kyushu, оператор скоростных поездов, использует систему AMD Kria K26 System-on-Module (SOM) для автоматизации контроля путей. Это решение на основе искусственного интеллекта заменяет традиционные методы пешего осмотра километров пути, обеспечивая значительную эффективность за счет повышения скорости, стоимости и точности осмотра в соответствии со строгими требованиями безопасности на железных дорогах Японии. Скоростные поезда JR Kyushu курсируют по огромной территории протяженностью более 1455 миль железнодорожных путей, причем поезда движутся со скоростью до 161 мили в час. Безопасность является приоритетом номер один для компании, требующим тщательных проверок путей, проводимых через определенные промежутки времени.

Чтобы повысить эффективность и точность оценок, JR Kyushu выбрала решение на базе AMD от Tokyo Artisan Intelligence (TAI), которое использует высокоскоростную обработку изображений и расширенные возможности искусственного интеллекта для обнаружения и проверки незакрепленных болтов и других проблем с дорожкой.

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Решение для контроля путей основано на компьютерной системе vision, прикрепленной к тележке, которая проверяет пути на скорости 12 миль в час. В коробке установлена высокоскоростная камера, которая использует Kria K26 SOM на базе FPGA для предварительной и последующей обработки данных и изображений с использованием искусственного интеллекта. Kria K26 SOM - это компактная встраиваемая платформа "все в одном", которая объединяет специально разработанный AMD Zynq UltraScale+ MPSoC с памятью DDR, энергонезависимыми запоминающими устройствами, модулем безопасности и алюминиевым распределителем тепла.

Программируемость, долговечность и встроенный интеллект решения на базе AMD Kria SOM также позволяют адаптировать его к уникальным и изменяющимся условиям, географии и потребностям территории JR Kyushu и пассажиропотока. Поскольку железные дороги прокладываются в естественной среде, возможность обновления Kria SOM в соответствии с ежедневно меняющимися природными условиями имеет решающее значение и способствует инвестициям в будущее.

"AMD Kria SOM ускоряет внедрение передовых инноваций и упрощает разработку решений за счет их внедрения", - сказал Четан Хона, старший директор AMD по промышленным рынкам, визуальным технологиям, здравоохранению и наукам. "JR Kyushu является прекрасным примером того, как безграничная программируемость Kria SOMs в сочетании с передовыми вычислениями на основе искусственного интеллекта может автоматизировать процессы и значительно повысить эффективность работы в различных приложениях, от машинного зрения до промышленной робототехники и вычислений на основе искусственного интеллекта/ML".