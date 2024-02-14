Turtle Beach VelocityOne Flightdeck HOTAS уже доступен для покупки. VelocityOne Flightdeck - это премиальная боевая система управления симулятором полета для ПК с Windows 10 и 11. Она создана для того, чтобы обеспечить полный контроль над современными сложными играми о полетах и космических боях.

VelocityOne Flightdeck уже доступен в Turtle Beach и в розничных магазинах по цене $399,99. "VelocityOne Flightdeck - это непревзойденный современный симулятор полетов", - говорит Крис Кейрн, временный генеральный директор и вице-президент по глобальным продажам Turtle Beach Corporation. "Мы рады расширить нашу линейку бестселлеров, отмеченную наградами, новой моделью VelocityOne Flightdeck HOTAS".

Совершенно новые элементы управления VelocityOne Flightdeck, разработанные той же командой, что и лучшие в своем классе VelocityOne Flight, VelocityOne Rudder и VelocityOne Flightstick от Turtle Beach, обеспечивают полный контроль над современными истребителями и передовыми космическими кораблями.

VelocityOne Flightdeck обеспечивает непревзойденные возможности HOTAS благодаря своим комплексным элементам управления. Пятнадцать осей и 139 программируемых функций позволяют пилотам настраивать управление по своему вкусу, не отвлекаясь от игрового процесса.

Первый в мире сенсорный дисплей Flight Touch Display и OLED-дисплей Heads-Up Display обеспечивают беспрецедентный уровень оптимизации производительности и настройки. Кроме того, приложение Flight Hangar от VelocityOne Flightdeck для Windows PC и устройств iOS/Android обеспечивает еще более глубокую настройку, включая управление зонами RGB-подсветки и дополнительными сенсорными экранами для пилотов, чтобы расширить их настройки.