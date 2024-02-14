Китайский Национальный суперкомпьютерный центр (NUDT) разрабатывает новый суперкомпьютер Tianhe-3, который может превзойти все предыдущие машины

Китайский Национальный суперкомпьютерный центр (NUDT) разрабатывает новый суперкомпьютер Tianhe-3, который может превзойти все предыдущие машины, став самой мощной суперкомпьютерной системой в мире. Ожидается, что Tianhe-3 будет использовать новый гибридный процессор MT-3000, разработанный лабораторией из Гуанчжоу. Прототип системы Tianhe-3 успешно протестирован в 2019 году и, по слухам, будет иметь пиковую производительность в 2,05 эксафлопса.

реклама

В отличие от предыдущих систем, MT-3000 является гибридным процессором с процессором общего назначения, ускорителями и тремя различными видами памяти. Похожая архитектура используется в суперкомпьютере El Capitan, который создается в США. Процессор MT-3000, вероятно, использует архитектуру чиплетов и может быть произведен с применением 10-нанометровой или 7-нанометровой технологии.

Ожидается, что Tianhe-3 столкнется с конкуренцией от других суперкомпьютеров, включая El Capitan. Однако эксперты уверены, что Китайская лаборатория получит всю необходимую помощь, чтобы превзойти своих конкурентов и занять первое место в рейтинге суперкомпьютеров.