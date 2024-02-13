Компания GIGABYTE представила свою первую видеокарту на базе AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition)

Компания GIGABYTE представила свою первую видеокарту на базе AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition). Изначально разработанная для внутреннего китайского рынка, RX 7900 GRE уже находит свое применение на других азиатских рынках, а также доступна в Европе. Эта видеокарта GIGABYTE может стать одной из тех, которые доберутся до старого континента. По дизайну карта напоминает RX 7800 XT Gaming OC, но немного меньше, чем RX 7900 XT Gaming OC. Она оснащена трехслотовым решением для охлаждения WindForce 3X с двойным алюминиевым радиатором с медным основанием, четырьмя тепловыми трубками и трио 80-мм вентиляторов. Длина карты составляет около 30 см, высота - 13 см, а толщина - 5,6 см. Она использует пару 8-контактных разъемов питания PCIe.

Radeon RX 7900 GRE основана на кремнии "Navi 31" XL, который, по сути, представляет собой графический процессор с чиплетами "Navi 31" в компактном корпусе размером примерно с "Navi 32". AMD разработала этот более компактный корпус для своих мобильных моделей серии RX 7900. В конфигурацию RX 7900 GRE входит 80 вычислительных блоков RDNA3, которые составляют 5120 потоковых процессоров, 160 ускорителей ИИ, 80 ускорителей Ray и 320 TMU. Он получает все 192 ROP от чипа.

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В SKU задействованы только четыре из шести плашек MCD (плашки кэш-памяти), что дает 64 МБ кэша Infinity Cache и шину памяти шириной 256 бит, обеспечивающую работу 16 ГБ GDDR6 18 Гбит/с, что составляет 576 ГБ/с пропускной способности памяти. Общая мощность платы (TBP) RX 7900 GRE составляет 260 Вт, что примерно соответствует мощности RX 7800 XT. Ожидается, что карта GIGABYTE Gaming OC будет поставляться с небольшим заводским разгоном графического процессора.