В сборке Windows 11 Insider для грядущего выпуска "24H2" появилась новая настройка графики под названием "автоматическое суперразрешение", или ASR, как ее называет Microsoft

В сборке Windows 11 Insider для грядущего выпуска "24H2" появилась новая настройка графики под названием "автоматическое суперразрешение", или ASR, как ее называет Microsoft. Его надпись гласит: "Используйте искусственный интеллект, чтобы сделать поддерживаемые игры более плавными с улучшенной детализацией". Переключатель предназначен для работы не только с играми, но и с приложениями Windows UWP. PhantomOfEarth сообщает, что функция представляет собой собственную модель суперразрешения Microsoft, которая отличается от DLSS, FSR или XeSS.

Она доступна на машинах с NPU или AI-ускорителем, совместимым с API Microsoft. Судя по всему, компонент ASR, повышающий качество изображения, использует ИИ для восстановления деталей. Поскольку в надписи говорится о "поддерживаемых играх", ASR может работать не везде. Пока неясно, как качество изображения будет сравниваться с DLSS, FSR или XeSS.

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Помимо игр, ASR предназначена в основном для улучшения качества видео, снимаемого веб-камерами для приложений для совместной работы, таких как Teams, Skype и Camera - все три из которых являются UWP-приложениями. Windows 11 23H2 уже использует возможности искусственного интеллекта на ПК с NPU, предлагая несколько фильтров для веб-камер, работу с фоном, фильтрацию звуковых шумов и другие улучшения. ASR попытается улучшить разрешение. 720p остается основным разрешением веб-камеры, а некоторые ноутбуки премиум-класса поддерживают 1080p.