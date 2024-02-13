Разработчики рассматривают реализацию возможности завершения каждого квеста лично, улучшение журнала квестов и сокращение времени респауна до 30 минут

Разработчики Enshrouded получили отзывы от игроков об улучшении квестовых заданий. В настоящее время прогрессия в основном зависит от сервера, что может быть неприятным для игроков, которые чувствуют себя лишними, когда не могут выполнять квесты, когда один из игроков оффлайн.

Разработчики рассматривают реализацию возможности завершения каждого квеста лично, улучшение журнала квестов и сокращение времени респауна до 30 минут. Они также рассматривают возможность отметить, что система прогрессии не будет полностью заменена. Кроме того, разработчики отмечают, что игра в группе увеличивает вероятность получения бонусного лута из сундуков и боссов.

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Сила врагов также зависит от размера группы, чтобы сохранить баланс сложности. Разработчики продолжают работу над улучшениями, такими как управление правами на сервер и возможность иметь NPC на базе.