Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
Она обеспечивает масштабируемость, доступность и безопасность для различных центров обработки данных

реклама

IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express, которая предлагает улучшенные возможности производительности, безопасности и искусственного интеллекта для малых и средних предприятий. Эта предварительно сконфигурированная система обеспечивает удобство и экономию средств для клиентов, необходимых для развертывания и использования новой платформы.

IBM также обращает внимание на значимость разработки целенаправленной стратегии гибридного облака, учитывая сложности, с которыми сталкиваются предприятия при миграции своих данных и приложений в онлайн. Система IBM LinuxONE 4 Express также может быть использована для ускорения вычислительных исследований в области биологических наук, а также для анализа медицинских данных с использованием искусственного интеллекта.

реклама

Она обеспечивает масштабируемость, доступность и безопасность для различных центров обработки данных. Решение IBM LinuxONE быстро становится важной частью инфраструктуры компании и предлагает уникальные возможности для обработки критически важных рабочих нагрузок при высокой степени доступности.

#ibm
+
Написать комментарий (0)
Компания IBM заявила об опасности квантовых компьютеров для кибербезопасности
IBM советует менеджерам приходить в офис или уходить с работы
IBM Storage Ceph представляет собой современную программно-определяемую платформу хранения данных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
4
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
9
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
5
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
10
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
3
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
1
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
9
Си Цзиньпин поздравил народ с китайским Новым годом
+
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
1
Китай представил передовую систему ПВО LD35 с программируемыми снарядами, ракетами и боевым лазером
1

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
2
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
10
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
13
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
2
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Пять причин провала Xbox Game Pass
20
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
37
Call of Duty World at War - Вид на вторую мировую сбоку
1
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
8
Китайская хак-группа Volt Typhoon оставила ФБР, ЦРУ и АНБ в "глубоком смятении"
1

Сейчас обсуждают

lion77815
10:00
Ну, аида годится для относительного анализа. Как вольтметр, главное разницу на тех же свечках показывает.
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Дмитрий
09:59
Уничтожение это другая совсем задача. отпечаток они и с трупа возьмут)) а вот уничтоженные это всё.
Представлен новый Ovrdrive USB-накопитель с функцией самоуничтожения
~Valera~
09:56
50% запаса по мощности = +50% к живучести блока (конденсаторы), к -30-50% к его температуре, и - 50-80% к шуму, но! +50-60% к цене. Внезапно сдохший БП может сильно попортить нервы забрав с собой боле...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
swr5
09:56
Согласен на все 100, взял бабочку титаниум, не знаю вообще вентилятор там когда-то включался или нет, не слышал..., на максималках блок просто теплый.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Руслан
09:55
Забыл уже когда к эпикам в магазин заходил, даже за халявой. Столько лет развивают магазин, как был не функциональным и убогим, таким и остался. А как то даже начинал брать там игры
За два года компания Epic Games утратила 29% своей стоимости
Николай Генрихс
09:54
Вот поэтому я и использую 10ку 1607 ltsb либо windows server 2019.
Microsoft призналась в том, что сломала Windows 10, но не готова назвать сроки решения проблемы
Павел Мыльченко
09:52
Много есть пиратских игр на приставки последнего поколения? Или просто хочется в лужу пукнуть?
Пять причин провала Xbox Game Pass
Натали Минайлова
09:49
Это будет не совсем его отставка! А кое-что другое со стороны РФ руководство!
Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
Александр
09:45
Любой экстремальный разгон - просто реклама не имеющая практического применения. Типа посмотрите как наше железо может!)))
На бюджетной плате ASRock установили мировой рекорд разгона AMD Ryzen 9 7950X
Алексей Козлов
09:43
какой ещë вселенной?)
В AMD подтвердили отсутствие поддержки у APU Ryzen 8000G возможностей коррекции ошибок памяти ECC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем