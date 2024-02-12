Она обеспечивает масштабируемость, доступность и безопасность для различных центров обработки данных

IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express, которая предлагает улучшенные возможности производительности, безопасности и искусственного интеллекта для малых и средних предприятий. Эта предварительно сконфигурированная система обеспечивает удобство и экономию средств для клиентов, необходимых для развертывания и использования новой платформы.

IBM также обращает внимание на значимость разработки целенаправленной стратегии гибридного облака, учитывая сложности, с которыми сталкиваются предприятия при миграции своих данных и приложений в онлайн. Система IBM LinuxONE 4 Express также может быть использована для ускорения вычислительных исследований в области биологических наук, а также для анализа медицинских данных с использованием искусственного интеллекта.

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Она обеспечивает масштабируемость, доступность и безопасность для различных центров обработки данных. Решение IBM LinuxONE быстро становится важной частью инфраструктуры компании и предлагает уникальные возможности для обработки критически важных рабочих нагрузок при высокой степени доступности.