ReBarUEFI - модуль времени загрузки, позволяющий изменять размер BAR на некоторых старых платформах

Официально поддержка изменяемого размера BAR на платформе Intel начинается с 10-го поколения Core "Comet Lake", а для AMD - с Ryzen 3000 "Zen 2". Это функция PCI-SIG, которая позволяет программному обеспечению видеть весь объем видеопамяти на вашей видеокарте как единый непрерывный адресуемый блок, а не через апертуры по 256 МБ - обходной путь для оригинальной спецификации PCI Express, когда индустрия переходила на нее с AGP. PCI-SIG представила изменяемый BAR еще в спецификации PCI-Express 2.0 (конец 2000-х годов), но никто из производителей GPU и платформ того времени не удосужился его реализовать. Известно, что изменяемый BAR положительно влияет на производительность современных GPU от NVIDIA и AMD, но наиболее сильно он сказывается на производительности GPU Intel Arc "Alchemist", которые без него сильно теряют в производительности.

ReBarUEFI от xCuri0 - это мод драйвера UEFI DXE, который требует от вас знаний по модификации прошивки UEFI вашей материнской платы. Для работы мода ReBarUEFI требуется материнская плата с поддержкой UEFI, старые устаревшие BIOS не подойдут. Индустрия перешла на UEFI в начале 2010-х годов, примерно во время выпуска Intel "Sandy Bridge". Драйверы UEFI DXE обеспечивают базовую поддержку различного оборудования в вашей системе. Драйвер ReBarUEFI информирует программное обеспечение о том, что платформа поддерживает изменяемый размер BAR. На некоторых материнских платах может потребоваться включить параметр "Above 4G Decode". Автор утверждает, что пользователи платформ 2-го поколения Core "Sandy Bridge" добились успеха в работе изменяемого BAR.