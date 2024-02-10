В последнем бесплатном обновлении Jagged Alliance 3 с названием "Ларри" появился новый контент, который можно изменять по своему усмотрению

В последнем бесплатном обновлении Jagged Alliance 3 с названием "Ларри" появился новый контент, который можно изменять по своему усмотрению. В игре добавились несколько опциональных правил, позволяющих усилить испытания для бойцов, такие как "Счетчик тел", "Тяжелые уроки" и "Нехватка патронов".

Также есть правило "Легендарные сделки A.I.M", которое позволяет снизить зарплату элитных и легендарных мерков. Игроки могут комбинировать эти правила по своему усмотрению и формировать свои задачи в ходе миссии. Кроме того, обновление предоставляет моддерам широкие возможности для модификации и улучшения игры.

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Обновление включает в себя новые инструменты для моддинга, такие как создание новых кампаний и квестов, а также исправляет некоторые проблемы.