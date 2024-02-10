Серия включает в себя три отдельные серии: Revodok Max, Revodok Pro и Revodok Basic. Revodok Max 213

Компания Ugreen представила свои новые хабы и док-станции серии Revodok, которые удовлетворяют различные потребности пользователей. Серия включает в себя три отдельные серии: Revodok Max, Revodok Pro и Revodok Basic. Revodok Max 213, предназначенный для профессионалов, обеспечивает высокую скорость передачи данных и эффективность работы в офисах с несколькими устройствами.

Он оснащен 13 портами, включая сетевой порт 2,5 Гбит/с и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Revodok Max 213 также совместим с компьютерами, оснащенными интерфейсами Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 и USB-C. Revodok Pro Series призван обеспечить исключительный функционал для разработчиков, геймеров и других профессионалов.

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Например, Revodok Pro 210 поддерживает интерфейс 8K HDMI (только для Windows) и обеспечивает высокую частоту обновления. Revodok Basic Series предлагает простоту использования и функциональность. Цены на продукты варьируются в диапазоне от £69,99/$69,99 до £399,99/$399,99 и они доступны в магазинах Ugreen и на Amazon US.