Разработка вентиляторов велась совместно командой ASUS Thermal RandD и инженерами Noctua

Компания ASUS выпустила видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition, которая предназначена для геймеров и креативных профессионалов, которые ищут передовую производительность при минимальном уровне шума. Видеокарта оснащена специально разработанными вентиляторами Noctua, коих два штуки, и сверхбольшим радиатором, что позволяет ей работать практически бесшумно.

Разработка вентиляторов велась совместно командой ASUS Thermal RandD и инженерами Noctua. Была изменена плотность ребер и расположение тепловых трубок радиатора, чтобы оптимизировать их под характеристики вентиляторов NF-A12x25. Также видеокарта имеет возможность переключения Dual BIOS, где режим Quiet по умолчанию для минимизации шума.

реклама

Вентиляторы Noctua NF-A12x25 имеют особенности, которые обеспечивают эффективное охлаждение. Например, крыльчатка вентиляторов изготовлена из специального материала Sterrox, что позволяет лопастям вентилятора быть расположенными всего в 0,5 мм от внешней рамки. Благодаря этой особенности, вентиляторы эффективно противостоят обратному давлению и не пропускают воздушный поток, что особенно важно для охлаждения GPU.

Видеокарта ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua Edition также отличается эффективностью и тишиной работы, при полной нагрузке она производит всего 27 дБ шума. Карта имеет коричневое цветовое оформление, сочетается с другими компонентами Noctua, и обладает возможностью мониторинга через телефон или другое удаленное устройство с помощью программы ASUS GPU Tweak III.

Для достижения максимальной производительности видеокарты GeForce RTX 4080 Noctua SUPER Edition, ASUS рекомендует использовать ее в паре с блоком питания ROG Thor 1000 W Platinum II, который оснащен OLED-дисплеем для мониторинга энергопотребления в режиме реального времени и поддержкой Aura Sync для дополнительной подсветки в RGB-темах. Более подробная информация о видеокарте и блоке питания доступна на странице продукта.