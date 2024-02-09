Совместное предприятие Kioxia и Western Digital получит государственную субсидию в размере до 150 миллиардов иен

Японское правительство предоставит субсидию в размере до 150 миллиардов иен совместному предприятию Kioxia и Western Digital. Субсидия будет использована для разработки и производства новейшего поколения 3D флеш-памяти на заводах в Йоккаичи и Китаками.

Это уже вторая субсидия, полученная этими компаниями от правительства Японии. Kioxia и Western Digital высоко оценивают поддержку правительства и намерены продолжать вносить свой вклад в развитие полупроводниковой промышленности.

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Они также сотрудничают в области инноваций в индустрии флэш-памяти NAND. Компании стремятся сделать передовую флэш-память доступной для технологий, связанных с обработкой данных и цифровой трансформации общества. Kioxia и Western Digital имеют самое длительное и успешное партнерство в полупроводниковой промышленности и разрабатывают продукты, определяющие категорию флэш-памяти 3D.