Компания MSI представила 3-летнюю гарантию на OLED-дисплеи, чтобы решить проблему выгорания таких панелей

Компания MSI представила 3-летнюю гарантию на OLED-дисплеи, чтобы решить проблему выгорания таких панелей. Для увеличения долговечности OLED-панелей была разработана передовая технология MSI OLED CARE 2.0, которая обеспечивает повышенную защиту и увеличивает их срок службы.

Гарантия включает в себя защиту от проблемы выгорания и действует в течение трех лет. Компания стремится обеспечить всестороннюю поддержку для своих пользователей, чтобы они могли наслаждаться играми без проблем.

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MSI считает, что эти достижения подчеркивают их стремление к созданию первоклассных игровых решений и обеспечению максимального удовлетворения для своих пользователей. Они также продолжают внедрять инновации и стремятся предоставить непревзойденное качество для всех геймеров.