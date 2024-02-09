Появилась информация о специальном издании MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X под названием Honkai: Star Rail

Модель MSI "Ruan Mei" GeForce RTX 4090 SUPRIM X специального издания была анонсирована hongxing2020 в социальных сетях - неясно, является ли это намеренной утечкой, учитывая официальную офисную обстановку, сфотографированную на заднем плане.

Похоже, что в розничную продажу поступила уже готовая упаковка, сильно обновленный дизайн кожуха и задней панели, а также плакат и коврик для мыши, на которых изображен персонаж Honkai: Star Rail с 5-звездочным рейтингом. Как отмечает VideoCardz, веб-ссылка на плакате MSI указывает на то, что специальная зелено-золотая модель SUPRIM X предназначена для китайского рынка компьютерного оборудования, где франшиза игр Honkai от miHoYo пользуется огромной популярностью.

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На упаковке специального издания MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X "Ruan Mei" не делается различия между тем, какой графический процессор стоит на борту - соответствующий американским санкциям вариант NVIDIA GeForce RTX 4090 D или оригинальный + бескомпромиссный AD102-300-A1.

Возможно, можно предположить, что модель, которую выпустят в первом квартале 2024 года, будет иметь слегка пониженную внутреннюю начинку -SI уже подготовила для этого региона свою стандартную модель SUPRIM X с GeForce RTX 4090 D в серебристом цвете. Небольшая партия ограниченных изданий Ruan Mei может появиться позже, после того как стандартная карта освободит дорогу.