SafeDisk (он же SoonHo Jeong) поработал с APU AMD Ryzen 7 8700G и материнской платой ASUS ROG Crosshair X670E GENE

SafeDisk (он же SoonHo Jeong) поработал с APU AMD Ryzen 7 8700G и материнской платой ASUS ROG Crosshair X670E GENE - профессиональный оверклокер установил мировой рекорд скорости памяти DDR5-10600 на платформе AM5 от Team Red, подтвержденный/подтвержденный. Этот результат превзошел предыдущий мировой рекорд, достигнутый в конце прошлой недели - DDR5-10346 на том же процессоре, но на плате GIGABYTE B650E AORUS Tachyon. SafeDisk имеет явное преимущество в разгоне памяти благодаря тому, что местом его работы являются лаборатории ASUS ROG в Тайбэе (Тайвань) - его ближайший конкурент, Бенни Лодевейк Нитоло Ласе (индонезийский оверклокер), сейчас находится на втором месте.

Тестовая установка SafeDisk включала вышеупомянутый APU и материнскую плату, AIO от Thermalright (не ASUS!), сдвоенный набор модулей DIMM G.Skill Trident Z5 (F5-7800J3646H16G) и видеокарту ASUS GeForce GT 730 2 GB Silent. Стандартный набор радиаторов VRM ROG Crosshair X670E GENE был полностью удален во время тестирования. Две планки памяти были установлены на стандартную скорость CL36 7800 MT/s при напряжении 1,45 В. Рекордный разгон DDR5-10600 от SafeDisk был достигнут при таймингах 50-62-62-127-127. Wccftech отметил, что: "при разгоне удалось загрузиться прямо в ОС, и (SafeDisk) утверждает, что вся процедура OC была очень простой".

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SafeDisk упоминает, что он не производил никаких регулировок BCLK, а подключил некоторое внешнее оборудование - компания Accftech прояснила эту ситуацию: "(Это) важно упомянуть здесь, потому что, очевидно, в последней прошивке AGESA BIOS есть ошибка, которая может показывать более высокую тактовую частоту памяти DDR5, но на самом деле это не так...

Это было подтверждено с помощью осциллографа и регулировки EX-clock (BCLK) в настройках BIOS. (Это) не привело к изменению тактовой частоты памяти, так что результат теста, полученный материнской платой GIGABYTE B650E, не соответствует действительности, в то время как результат, полученный SafeDisk, является более реальным. Эта ошибка наблюдается в выпуске AGESA 1.1.0.2b, который был выпущен всего несколько недель назад и предлагает оптимизированную поддержку семейства APU AMD Ryzen 8000G."