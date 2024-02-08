Компания Faraday Technology Corporation, тайваньский разработчик кремниевых ИС, представила планы по созданию новой 64-ядерной системы-на-кристалле (SoC) с использованием самого передового технологического процесса Intel 18A

Компания Faraday Technology Corporation, тайваньский разработчик кремниевых ИС, представила планы по созданию новой 64-ядерной системы-на-кристалле (SoC) с использованием самого передового технологического процесса Intel 18A. В SoC на базе Arm будут интегрированы вычислительные подсистемы (CSS) Arm Neoverse, обеспечивающие высокую производительность и эффективность для центров обработки данных, пограничных инфраструктур и сетей 5G. Это сотрудничество объединяет компании Faraday, Arm и Intel Foundry Services. Faraday будет использовать свой опыт проектирования ASIC и IP-решений для создания SoC. Arm предоставит IP-интерфейс вычислительной подсистемы Neoverse для обеспечения масштабируемых вычислений. Intel Foundry Services будет производить чип, используя свой передовой технологический процесс 18A, который обеспечивает одну из лучших в своем классе производительность транзисторов.

Новая 64-ядерная SoC станет ключевым компонентом готовящейся к выпуску платформы оценки SoC компании Faraday. Эта платформа призвана ускорить разработку серверов для центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных ASIC и пользовательских SoC. Платформа также будет включать интерфейсные IP из экосистемы Arm Total Design для полной реализации и верификации. Компании Arm и Intel Foundry Services выразили волнение по поводу сотрудничества с Faraday в рамках этого передового проекта по созданию заказного кремния на базе Arm.

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"Мы рады видеть таких лидеров отрасли, как Faraday и Intel, на переднем крае разработки заказного кремния на базе Arm", - сказал представитель Arm. SVP Intel Стюарт Панн (Stuart Pann) сказал: "Мы рады сотрудничать с Faraday в разработке SoC на базе Arm Neoverse CSS с использованием нашего самого конкурентоспособного технологического процесса Intel 18A". Это сотрудничество отражает стратегическую направленность компании Faraday на передовые технологии для удовлетворения меняющихся требований приложений. Обладая обширным портфелем кремниевых ИС и возможностями проектирования, Faraday стремится поставлять инновационные решения и пробиться в сферу вычислительной техники следующего поколения.