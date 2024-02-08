Издатель и разработчик игр Paradox Interactive объявил о сотрудничестве с SquareNite для издания игры Darfall

Студия издатель и разработчик игр Paradox Interactive объявила о сотрудничестве с SquareNite для издания игры Darfall, которая планируется выпустить в раннем доступе в 2024 году. Darfall представляет собой ролевую стратегическую игру с элементами строительства поселений, где игрок управляет героем, исследует земли и борется с угрозами тьмы, одновременно развивая деревню.

С каждой ночью наступает тьма, и силы зла нападают на базу игрока, становясь все более опасными и многочисленными. Сотрудничество с Paradox является важным шагом для SquareNite и подтверждает потенциал игры Darfall. Оба издателя разделяют стремление создавать качественные стратегические игры, которые увлекают игроков на длительное время.

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Darfall - это смесь ролевой игры, стратегии, градостроительства и игры в жанре tower defense, предлагающая игрокам сдерживать наступление тьмы.