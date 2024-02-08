Компания Changwang выпустила в Китае интересную материнскую плату формата Mini-ITX для мобильных процессоров AMD Ryzen серии 7000

Компания Changwang выпустила в Китае интересную материнскую плату формата Mini-ITX для мобильных процессоров AMD Ryzen серии 7000. Производитель решил отказаться от короткого и запоминающегося названия модели - на странице продукта компании Changwang основные факты изложены в названии платы. Это плата компактного форм-фактора 170 x 170 мм, ориентированная на сетевые хранилища и системы хранения данных, с сокетом AMD FP8, в который устанавливаются процессоры Zen 3+ "Rembrandt" и Zen 4 "Phoenix". На данный момент для покупки доступны только конфигурации Ryzen 7 7840HS (с воздушным кулером или без него). В спецификации перечислены и другие варианты процессоров, включая недавно выпущенную модель Ryzen 7 8845HS "Hawk Point", а также Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7735HS (Zen 3+ Rembrandt) и Ryzen 5 7640HS.

Вы ограничены SODIMM (до 5600 MT/s в конфигурации 7840HS), что объясняется тем, что Changwang выбрала мобильную процессорную платформу для компактной материнской платы для настольных ПК, которая не предлагает практически ничего в плане возможности обновления. Как отмечает Tom's Hardware: "Эти материнские платы с интегрированными процессорами Ryzen 7000 "Phoenix" еще несколько месяцев назад могли бы показаться убийственными, но всего несколько дней назад AMD выпустила APU серии Ryzen 8000G для настольных ПК, в которых используется тот же чип Phoenix, что и в Ryzen 7040HS. Чипы Ryzen 8000G немного быстрее, более настраиваемые, их можно устанавливать и обновлять, как обычные настольные чипы, что является существенным преимуществом материнской платы Changwang...

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Однако, когда дело доходит до цены, преимущество остается за Changwang. При стоимости 2888 юаней или около 400 долларов США плата, оснащенная Ryzen 7 7840HS, выглядит вполне достойно. Ryzen 7 8700G продается за 329 долларов, а самые дешевые платы AM5 Mini-ITX стоят минимум 130 долларов (и оснащены чипсетом A620)". Плата Changwang также предлагает беспрецедентное количество интерфейсов - ее уникальные преимущества включают поддержку девяти дисков SATA, четырех сетевых карт 2,5 Гбит, Thunderbolt 4, USB 4, PCIe Gen 4x4 и т.д.