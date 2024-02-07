PNY будет использовать возможности хранилища данных платформы VAST Data Platform, чтобы решить проблемы производительности, масштабируемости и экономической эффективности

Компания PNY Technologies расширяет свой корпоративный портфель за счет партнерства с VAST Data. Это партнерство позволяет предоставить передовые решения для удовлетворения потребностей предприятий, интегрирующих искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.

PNY будет использовать возможности хранилища данных платформы VAST Data Platform, чтобы решить проблемы производительности, масштабируемости и экономической эффективности. Ключевые моменты партнерства включают: инновационную платформу данных VAST Data, непревзойденную масштабируемость, экономически эффективное управление данными, улучшенную аналитику данных и исключительную поддержку клиентов.

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Вице-президент PNY выразил уверенность, что это партнерство отвечает их миссии предоставления надежных и производительных решений для расширения возможностей предприятий. Вице-президент VAST Data подчеркнул, что такие партнеры, как PNY, имеют важное значение для раскрытия потенциала данных организаций, работающих с большими объемами данных и реализующих инициативы в сфере искусственного интеллекта.