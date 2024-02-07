Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Компания PNY Technologies расширяет свой корпоративный портфель за счет партнерства с VAST Data
PNY будет использовать возможности хранилища данных платформы VAST Data Platform, чтобы решить проблемы производительности, масштабируемости и экономической эффективности

реклама

Компания PNY Technologies расширяет свой корпоративный портфель за счет партнерства с VAST Data. Это партнерство позволяет предоставить передовые решения для удовлетворения потребностей предприятий, интегрирующих искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.

PNY будет использовать возможности хранилища данных платформы VAST Data Platform, чтобы решить проблемы производительности, масштабируемости и экономической эффективности. Ключевые моменты партнерства включают: инновационную платформу данных VAST Data, непревзойденную масштабируемость, экономически эффективное управление данными, улучшенную аналитику данных и исключительную поддержку клиентов.

реклама

Вице-президент PNY выразил уверенность, что это партнерство отвечает их миссии предоставления надежных и производительных решений для расширения возможностей предприятий. Вице-президент VAST Data подчеркнул, что такие партнеры, как PNY, имеют важное значение для раскрытия потенциала данных организаций, работающих с большими объемами данных и реализующих инициативы в сфере искусственного интеллекта.

#pny
+
Написать комментарий (0)
PNY представила PCI-E 5.0 SSD CS3150 с двухвентиляторным кулером и скоростью до 12 ГБ/с
PNY представила SSD CS3150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 с активным охлаждением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
28
Digma представила на рынке РФ свой первый неттоп
7
Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
+
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
1
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
Что может случится на крипторынке в феврале
2
Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
+
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
1
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
+
Анонсирована стратегия «Передний край» о противостоянии России и США в антураже современной войны
+
Исследователь Bloomberg рассказал об успехе BTC ETF
+
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
3
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
3
Минцифры РФ: за неделю подано более миллиона заявок на дистанционное участие в выборах президента
3
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил и приступил к изучению Супер-Земли TOI-715b
+
Google навсегда отключает кэш резервных копий веб-страниц в Интернете
3
Volvo продолжит производство моделей XC90, XC60 и S90
+
Самые прибыльные токены за 3 февраля 2024 года
+
NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ: новая видеокарта показывает хорошие результаты в ранних тестах
2
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
+

Популярные статьи

Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
73
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
69
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
190
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
19
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
5
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
96
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
61
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
2
Штурмовая артиллерия: StuG III и его потомки
1

Сейчас обсуждают

Руслан
03:57
Самсунг растраивает, взял на днях жене s23, а он до сих пор как мой s20 не может в 4к 60к/с переключаться между камерами, только в 30к/с. Стаб в видео подтянули, но фото просто треш: цвета ядовытые, ...
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
Никита Никитенко
03:55
Либо они очень-очень хотят переехать амд, либо на наших глазах совершают не очень разумный трюк. Доля интеловских процессоров на десктопах ~70%. Их доля в серверном сегменте и того больше: около 80%. ...
Intel хочет превзойти AMD и создать APU для следующей Xbox
Никита Никитенко
03:50
"Более хорошо оптимизировать"? А что, под амд видюхи их не оптимизируют?
Intel хочет превзойти AMD и создать APU для следующей Xbox
REY_B_
03:45
Итого, явно видим повышение ставок! Вплоть до "выживет только один". Причём, если победят финансисты, то кто вообще выживет в войнах, да без реального сектора экономики? Такер уже заявлял, что не види...
Илон Маск призвал арестовать лиц, угрожающих Такеру Карлсону из-за интервью с Путиным
DIP48
03:36
Западная накачка со времен Афгана в Пакистан кончилась ? Вот и сели батарейки.
Экономический кризис в Пакистане может стать общемировой проблемой
REY_B_
03:28
Не только у Пакистана проблемы. Соседняя Индия превысила Китай по населению. Но при этом подвергается сильнейшему опустыниванию. Им тоже надо решать, как жить дальше. Япония и Южная Корея настолько си...
Экономический кризис в Пакистане может стать общемировой проблемой
Dimon1996
03:24
Вряд ли, на него МУС ордер на арест выписал. А кто это на картинке? :)
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Василий Курочкин
03:18
И то и другое. Падишах снюхается до чертей, ишака раздерут на части
Reuters: Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar через год построит завод на Украине
Izi Free
02:44
Если играешь в 4к или пс 3 или эмулятор нинтендо зельду 16 гб мало очень но для 1080p хватит зависимости от игры, даже гугл браузер открытыми тремя страницами жрет почти 8 гб на винде 11 у меня и поч...
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
Александр
02:44
О-о, я не один, увидевший Спираль! ))
В России создадут отечественный аналог App Store с приложениями для iPhone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем