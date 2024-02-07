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ddr22
Возможные цены на AMD Instinct MI300X
Североамериканские корпоративные заказчики, судя по всему, получили новейшие продукты MI300 примерно в середине января

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Выпустив в декабре 2023 года новые ускорители серии Instinct, компания AMD вызвала много шума и ажиотажа в финансовом мире, но не многие знают, что именно Team Red предложит MSRP для моделей MI300X и MI300A с поддержкой CDNA 3.0. Отчет Citi приоткрыл завесу, хотя и с "прогнозируемыми" цифрами - внутренний источник утверждает, что Microsoft приобрела модель Instinct MI300X 192 ГБ за ~10 000 долларов за штуку.

Североамериканские корпоративные заказчики, судя по всему, получили новейшие продукты MI300 примерно в середине января - не исключено, что совершенно секретная информация просочилась к новостным расследователям. В статье SeekingAlpha (основанной на данных Citi) утверждается, что подразделение центров обработки данных Microsoft является главным покупателем оборудования AMD MI300X - по имеющимся данным, на этих новых ускорителях уже работает GPT-4.

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Утечки утверждают, что предприятиям, находящимся на более низких ступенях цепочки (ИИ и HPC), приходится выкладывать по 15 000 долларов за единицу MI300X, но это выгодная сделка по сравнению с ближайшим конкурентом NVIDIA - почтенной профессиональной картой H100 SXM5 на 80 ГБ. Team Green также не сообщила широкой публике цены на свои корпоративные продукты - Tom's Hardware следит за инсайдерской информацией о H100 и утечками на рынке: "В последние кварталы мы видели, как карта NVIDIA H100 80 GB HBM2E продается на eBay за $30,000, $40,000 и даже намного дороже.

При этом более мощная H100 80 GB SXM с 80 ГБ памяти HBM3, как правило, стоит дороже, чем H100 80 GB AIB". По прогнозам Citi, стоимость продукта H100 в Team Green в четыре раза выше, чем цены на MI300X в Team Red. Доминирующее положение NVIDIA на рынке графических процессоров искусственного интеллекта может быть подорвано более дешевыми, но все еще очень производительными альтернативами - к тому же дефицит чипов заставил Дженсена и Ко. выйти за пределы своей зоны комфорта. Tom's Hardware обратился к AMD за комментарием по поводу ценовых заявлений Citi - представитель компании отклонил это приглашение.

#amd
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