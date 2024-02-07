Президент и генеральный директор Qualcomm, отметил успешный выпуск Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm и Samsung подписали многолетнее соглашение, и подтвердили продолжение партнерства в области мобильных платформ. Cristiano Rano Amon, президент и генеральный директор Qualcomm, отметил успешный выпуск Snapdragon 8 Gen 3, который стал новым стандартом для ИИ на устройствах смартфонов премиум-класса.

Он также упомянул сотрудничество с Samsung и использование Snapdragon 8 Gen 3 в их новом смартфоне Galaxy S24 Ultra. Несмотря на наличие собственных технологий, Samsung продолжает полагаться на процессоры Qualcomm Snapdragon, так как многие покупатели считают их производительность и эффективность намного выше, чем у флагманского чипа Exynos 2400.

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В заключение Амон отметил, что продление соглашения с Samsung демонстрирует ценность Snapdragon 8 и успешное стратегическое партнерство компаний. Ожидается, что в будущем Samsung будет продолжать использовать сочетание чипсетов Snapdragon и Exynos в своих линейках Galaxy Z, S и A.