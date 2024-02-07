Ключевой особенностью игры является выбор клана, который влияет на стиль игры и доступные способности

В расширенном геймплейном трейлере "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" комьюнити-менеджер The Chinese Room (TCR) Джошу Мэтьюс и креативный директор проекта Алекс Скидмор рассказали о первой миссии игры, в которой главный персонаж Фира исследует заброшенный склад в поисках подсказок о таинственной метке на руке. Игрокам предстоит выбирать свои действия, сталкиваясь с разными преградами, такими как хранители судебной тайны и упыри-иллюзии. Раскрывая секреты Сиэтла, игроки сами влияют на восприятие своего персонажа миром и окружающими персонажами.

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Ключевой особенностью игры является выбор клана, который влияет на стиль игры и доступные способности. Каждый клан, такой как Brujah, Banu Haqim, Ventrue и Tremere, предлагает различные способы исследования и взаимодействия с миром. Главный дизайнер The Chinese Room, Алекс Скидмор, подчеркивает, что выбор действий и отношений с другими персонажами имеют важное значение в игре, поэтому игрокам следует хорошенько обдумывать свои решения и быть настороже.

В игре также есть некоторые особенности, такие как возможность улучшать способности персонажа через кормление кровью, использование телекинеза для отвлечения врагов и обострение чувств для обнаружения скрытых предметов и загадок. Кроме того, лицо Фабьена, ведьмы, является наблюдателем и за каждым взаимодействием персонажа с окружающим миром.

В "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" игрокам предлагается выбрать один из четырех кланов для своего персонажа: Brujah, Tremere, Banu Haqim или Ventrue. Каждый клан имеет свои уникальные особенности и стиль игры. Игра уже доступна на различных платформах, включая Steam, Epic Games, GOG, Microsoft Store на Xbox и PlayStation Store.

В ближайшие месяцы ожидаются дополнительные геймплейные видео, посвященные другим кланам и их способностям. Чтобы быть в курсе всех новостей, игрокам рекомендуется посетить официальный сайт игры, следить за хештегом #Bloodlines2 в социальных сетях и присоединиться к сообществу в Discord.