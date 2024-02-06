Игра рассказывает историю, предшествующую событиям Metro 2033

На мероприятии State of Play был представлен анонс VR-версии игры "Metro Awakening". Разработчики Vertigo Games сообщили, что они работали над этим проектом в течение последних двух с половиной лет с поддержкой Deep Silver. Игра будет доступна на PS VR2, Meta Quest 2+3 и Steam VR 2024. Metro Awakening - это новая игра, созданная специально для VR, которая основывается на вселенной Metro и использует возможности PS VR2 и контроллеров Sense.

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Игра рассказывает историю, предшествующую событиям Metro 2033. Игроки воплотятся в роли врача по имени Сердар, который ищет свою жену в облученных тоннелях московского метро после ядерной катастрофы. В процессе игры Сердар столкнется с сверхъестественными силами и пройдет через серию испытаний, приводящих к его духовному пробуждению.

Геймплей Metro Awakening сочетает в себе элементы выживания, стелса и боя. Игроки будут искать фильтры для защиты от радиации, использовать налобный фонарик и вручную перезаряжать оружие, чтобы справиться с угрозами в туннелях метро. Благодаря технологиям PS VR2, разработчики смогли добавить тактильные ощущения при нажатии на спусковые крючки оружия и попадании пуль, усиливая погружение игрока в виртуальный мир.

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Ожидается, что Metro Awakening выйдет в 2024 году. Разработчики обещают раскрыть больше информации о игре в будущем. Это будет первый опыт игры Metro в VR на современных системах и представляет большую честь для команды разработчиков. Игра обещает быть увлекательным приключением от первого лица, предлагая атмосферное исследование, стелс и бои, которые ожидают игроков в этом захватывающем мире Metro.