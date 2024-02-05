Министерство торговли США анонсировало выделение средств из бюджета RandD в размере 11 миллиардов долларов, предусмотренного Законом CHIPS

Министерство торговли США анонсировало выделение средств из бюджета RandD в размере 11 миллиардов долларов, предусмотренного Законом CHIPS. Отдельные гранты до 100 миллионов долларов будут выделены на исследования в области передовой упаковки, а также будет создан Институт CHIPS Manufacturing USA, для которого выделено около 200 миллионов долларов.

Компании смогут подать заявку на получение этих средств. Основная часть закона, в размере 39 миллиардов долларов, предназначена для нового строительства, включая создание производственных мощностей. Всего на реализацию закона CHIPS в 2022 году было выделено 52 миллиарда долларов. В рамках закона планируется проведение конкурсов на лучшую упаковку и создание института CHIPS Manufacturing USA.

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Эксперты считают, что лучше создать один институт с бюджетом в 200 миллионов долларов, чтобы воспользоваться преимуществами централизации. Ожидается, что конкурсы начнутся в марте и до конца июня. Позже также планируются дополнительные конкурсы.