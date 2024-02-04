Онлайн-магазин CaseKing.de начал продажи нового воздушного кулера Lamptron ST060 с двумя башнями для охлаждения процессора

Онлайн-магазин CaseKing.de начал продажи нового воздушного кулера Lamptron ST060 с двумя башнями для охлаждения процессора. Новинка обладает габаритами 153 × 152 × 120 мм и стоит €299,90. Она оснащена шестью тепловыми трубками, двумя вентиляторами PWM RGB и встроенным 6-дюймовым экраном разрешением 1920x1080.

Lamptron заявляет, что модель может быть полностью интегрирована с программным пакетом AIDA64, копия которого входит в комплект. Для подключения встроенного экрана требуются порты USB Type-A и HDMI, исходные кабели входят в комплект, а программное обеспечение и инструкции находятся на флеш-накопителе USB-A.

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Черная версия кулера уже доступна для покупки, а белая версия пока предсказуемо ожидается. Продукт совместим с различными сокетами Intel, но ограничен по совместимости с AM4. Новинка вызвала удивление, поскольку многие считали, что компания Lamptron была неактивна в последнее время.