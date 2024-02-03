Основатель компании Магнус Хубер: "Мы не только оглядываемся на более чем 20-летний опыт работы, но и хотим вернуть что-то нашим клиентам за 23 года лояльности и поддержки"

В 2024 году компания Arctic задувает свечи и отмечает свое 23-летие. Клиенты могут рассчитывать на многочисленные предложения товаров со скидками не менее 23% в течение всего 2024 года. Другие празднуют только десятилетние дни рождения, но 23 года ARCTIC - достаточная причина, чтобы с гордостью и благодарностью оглянуться на почти четверть века истории компании.

С самого начала, когда ARCTIC была аутсайдером в области охлаждения компьютеров, ее путь характеризовался самоотверженностью, успехами и неудачами, но, прежде всего, неизменной близостью к клиентам. Теперь они могут принять участие в масштабной специальной акции в течение 2024 года с изменением ассортимента продукции.

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"Нам исполняется 23 года, и мы говорим вам спасибо!" - говорит основатель компании Магнус Хубер. "Мы не только оглядываемся на более чем 20-летний опыт работы, но и хотим вернуть что-то нашим клиентам за 23 года лояльности и поддержки".

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Акция начинается с одной из самых продаваемых термопаст - ARCTIC MX. MX-4 и MX-6 можно будет приобрести со скидкой не менее 23% на Amazon, Ebay и у многих других партнеров ARCTIC. Акция будет проводится с 30 января по 30 апреля 2024 года.