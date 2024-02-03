Материнские платы ASUS на базе чипсета AMD X690E, PRO WS X690E-SAGE SE и PRO WS X690E-SAGE SE WIFI, были обнаружены в базе данных Евразийской экономической комиссии

Блогер momomo_us, обнаружил кучу интересных регистраций SKU - портал Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обычно является хорошим источником информации о предварительных выпусках.

Судя по всему, компания ASUS представила (30 января) в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России широкий спектр материнских плат на чипсетах AMD и Intel. Наибольшее внимание привлекло присутствие моделей Pro WS X690E-SAGE SE и Pro WS X690E-SAGE SE WIFI - коллега HXL/@9550pro предположил, что новая технология AMD X690 может быть ответвлением X670. Они сослались на скриншот BIOS AORUS, на котором показана настройка "общих опций" для чипсетов X570 и X590 поколения AM4. Последний был решением для рабочих станций, которое так и не поступило в розничную продажу.

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Team Red официально не представила чипсет X690, поэтому мы мало что знаем, кроме того, что было заявлено в SKU на этой неделе. ASUS выпустила несколько серий Pro Workstation для платформ AMD - последними примерами стали очень навороченные материнские платы WRX90 и TRX50 для мощного семейства процессоров Threadripper 7000 "Storm Peak".

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VideoCardz напоминает нам, что ASUS не обновляла линейку материнских плат Ryzen и Ryzen PRO "потребительского и бизнес" класса со времен X570, поэтому отрадно видеть на горизонте несколько потенциальных новых вариантов AM5. В некоторых случаях регистрация SKU в ЕЭК не приводит к окончательному оформлению розничных продуктов, поэтому планы могут измениться.