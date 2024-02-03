Компания GIGABYTE Technology добавила в ассортимент своей электронной платформы shop.gigabyte.eu решения для корпоративных серверов и материнские платы для серверов.

Компания GIGABYTE Technology расширила свою электронную платформу shop.gigabyte.eu, добавив в свой ассортимент решения для корпоративных серверов и материнские платы для серверов. У компании долгая история в производстве компьютерного оборудования, и она стремится расширить свое присутствие на рынке EMEA.

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GIGABYTE предлагает полный набор продуктов для различных рабочих нагрузок, включая высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, аналитику данных, 5G/edge и облачные вычисления. Компания также установила партнерские отношения с ведущими технологическими компаниями и предлагает инновационные продукты и платформы.

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Платформа электронной коммерции GIGABYTE предлагает различные модели серверных материнских плат и продукты для решений электронной коммерции. Компания также предоставляет бесплатную доставку, обслуживание клиентов и техническую поддержку. В будущем GIGABYTE планирует развивать платформу и добавлять больше продуктов для корпоративного бизнеса, специально адаптированных для европейских рынков.