В новой карте используется тот же мобильный GPU Arc A370M на базе чипа архитектуры Xe-LP, что и в ноутбуках, но с более надежным охлаждением

Тайваньский производитель техники Advantech превратил мобильный GPU Arc A370M от Intel в настольную видеокарту под названием EAI-3100.

В новой карте используется тот же мобильный GPU Arc A370M на базе чипа архитектуры Xe-LP, что и в ноутбуках, но с более надежным охлаждением, обеспечивающим производительность на уровне настольных ПК. В частности, EAI-3100 оснащена большим алюминиевым радиатором, занимающим всю печатную плату, в паре с 40-мм вентилятором активного охлаждения. Это позволяет карте работать при мощности до 60 Вт TGP (общая мощность графики), что заметно больше, чем 35-50 Вт у A370M в мобильном диапазоне мощности.

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Несмотря на улучшенное охлаждение, Advantech не стала проводить заводской разгон EAI-3100, оставив тактовую частоту графики неизменной - 1 550 МГц. Карта также сохранила тот же интерфейс PCIe 4.0 x8, что и мобильная A370M. Добавлен 8-контактный разъем питания PCIe, что дает простор для попыток разгона.

Что касается игровой производительности, то A370M и, соответственно, EAI-3100 обеспечивают достойную частоту кадров в разрешении 1080p при средних настройках качества изображения. Карта сопоставима с мобильным GPU NVIDIA RTX 3050. По мере того как Intel будет продолжать оптимизировать драйверы Arc, ожидается еще больший прирост.

Двухслотовый 6,61-дюймовый дизайн EAI-3100 обеспечивает совместимость с большинством корпусов настольных ПК.

Благодаря небольшому размеру и солидным возможностям A370M в разрешении 1080p, эта трансформируемая карта представляет собой интересный бюджетный вариант для геймеров, которые хотят опробовать архитектуру Arc.

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Несмотря на миниатюрные размеры, система охлаждения поддерживает температуру A370M на должном уровне для продолжительной работы, возможно, обеспечивая больше, чем SKU в форм-факторе ноутбука. А для вывода видео карта оснащена двумя портами HDMI 2.0b и двумя DP 1.4a.