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Тайваньский производитель техники Advantech превратил мобильный GPU Arc A370M от Intel в настольную видеокарту под названием EAI-3100.
В новой карте используется тот же мобильный GPU Arc A370M на базе чипа архитектуры Xe-LP, что и в ноутбуках, но с более надежным охлаждением, обеспечивающим производительность на уровне настольных ПК. В частности, EAI-3100 оснащена большим алюминиевым радиатором, занимающим всю печатную плату, в паре с 40-мм вентилятором активного охлаждения. Это позволяет карте работать при мощности до 60 Вт TGP (общая мощность графики), что заметно больше, чем 35-50 Вт у A370M в мобильном диапазоне мощности.
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Несмотря на улучшенное охлаждение, Advantech не стала проводить заводской разгон EAI-3100, оставив тактовую частоту графики неизменной - 1 550 МГц. Карта также сохранила тот же интерфейс PCIe 4.0 x8, что и мобильная A370M. Добавлен 8-контактный разъем питания PCIe, что дает простор для попыток разгона.
Что касается игровой производительности, то A370M и, соответственно, EAI-3100 обеспечивают достойную частоту кадров в разрешении 1080p при средних настройках качества изображения. Карта сопоставима с мобильным GPU NVIDIA RTX 3050. По мере того как Intel будет продолжать оптимизировать драйверы Arc, ожидается еще больший прирост.
Двухслотовый 6,61-дюймовый дизайн EAI-3100 обеспечивает совместимость с большинством корпусов настольных ПК.
Благодаря небольшому размеру и солидным возможностям A370M в разрешении 1080p, эта трансформируемая карта представляет собой интересный бюджетный вариант для геймеров, которые хотят опробовать архитектуру Arc.
Несмотря на миниатюрные размеры, система охлаждения поддерживает температуру A370M на должном уровне для продолжительной работы, возможно, обеспечивая больше, чем SKU в форм-факторе ноутбука. А для вывода видео карта оснащена двумя портами HDMI 2.0b и двумя DP 1.4a.