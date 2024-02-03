Компания V-Color Technology Inc. рассказала о сотрудничестве с MSI, в результате которого была создана серия модулей динамической памяти Manta DDR5 XFinity MPOWER

Компания V-Color Technology Inc. рассказала о сотрудничестве с MSI, в результате которого была создана серия модулей динамической памяти Manta DDR5 XFinity MPOWER, достигающая скорости до 8400 МГц, органично сочетающая мастерство и инновации обеих компаний.

Разработанная для разгона, эта новая серия готова обеспечить высочайшую производительность и исключительную долговечность.

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DDR5 Manta XFinity MPOWER разработана с учетом требований оверклокинга и обеспечивает высочайшую производительность и выносливость, удовлетворяя потребности энтузиастов ПК и геймеров.

Помимо производительности, эта серия имеет элегантный и современный дизайн с радиатором, идеально подходящим для рассеивания высоких температур и добавляющим нотку стиля в любую систему. Благодаря усовершенствованной технологии 16 светодиодов она обеспечивает плавные и яркие световые эффекты с акцентом на персонализацию и производительность.

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