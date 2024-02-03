Это серия Vapor от Xbox Design Lab и Xbox Wireless Controller-Dream Vapor Special Edition. Каждый контроллер имеет уникальный динамический узор на верхнем корпусе. В коллекции представлено шесть вариантов верхнего корпуса с различными цветовыми узорами.

Microsoft представила новую коллекцию беспроводных контроллеров Xbox - серию Vapor от Xbox Design Lab и Xbox Wireless Controller-Dream Vapor Special Edition. Каждый контроллер имеет уникальный динамический узор на верхнем корпусе.

В коллекции представлено шесть вариантов верхнего корпуса с различными цветовыми узорами, включая зеленый, оранжево-красный, фиолетово-розовый и другие. Контроллеры также имеют возможность персонализации, включая выбор оформления кнопок и больших пальцев, добавление металлических кнопок и гравировки.

реклама

Также был представлен беспроводной контроллер Xbox Wireless Controller-Dream Vapor Special Edition, который имеет розово-фиолетовый корпус с уникальным динамическим узором. Контроллер оснащен нежно-розовыми стиками для больших пальцев, бамперами, триггерами и гибридным D-pad.

Он также украшен фиолетовыми прорезиненными боковыми ручками и мягкими розовыми кнопками ABXY с фиолетовыми акцентами. Контроллер имеет все функции нового поколения Xbox, включая длительное время работы от аккумулятора и подключение через Bluetooth и Xbox Wireless.

Коллекция Vapor контроллеров уже доступна в Xbox Design Lab, где можно выбрать один из шести дизайнов. Контроллер Xbox Wireless Controller-Dream Vapor Special Edition также доступен для предварительного заказа в некоторых магазинах Xbox по всему миру.

Кроме того, Microsoft представила толстовку Vapor Hoodie в трех цветах, которая вдохновлена дизайном новых контроллеров Xbox Vapor. Толстовка доступна только в магазине Xbox Gear Shop.

Все контроллеры из коллекции Vapor обладают высоким качеством и функциональностью, поддерживая работу на Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, устройствах iOS и Android. Контроллеры имеют долгое время работы от аккумулятора (до 40 часов), обеспечивают возможность использования совместимой гарнитуры и имеют специальную кнопку Share для деления игровыми моментами. Пользователи также могут настраивать кнопки контроллера и создавать пользовательские профили игры с помощью приложения Xbox Accessories.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Цена беспроводного контроллера Xbox Wireless Controller-Dream Vapor Special Edition составляет $69,99 USD ERP.