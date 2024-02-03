Один из пользователей, chi11eddog, опубликовал свои результаты в социальных сетях одновременно с официальным выпуском процессоров Ryzen 8000G

Мы уже знаем о том, что процессор AMD Ryzen 7 8700G APU может работать с разогнанной памятью - ранние обзоры демонстрировали графические преимущества, получаемые при изменении "тактовой частоты двигателя iGPU и частоты памяти процессора". В то время как геймеры могут наслаждаться усиленной интегрированной графикой, сравнимой по производительности с дискретным графическим процессором Radeon RX 6500 XT, энтузиасты искусственного интеллекта жаждут поэкспериментировать с Radeon 780M IGP и нейронным процессором (NPU) - производительность Ryzen XDNA первого поколения может достигать до 16 TOPS.

Один из пользователей, chi11eddog, опубликовал свои результаты в социальных сетях одновременно с официальным выпуском процессоров Ryzen 8000G. Первоначальный набор результатов сосредоточен на аспекте Radeon 780M; данные, ориентированные на NPU, могут появиться позже.

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Они провели быстрые тесты на только что выпущенном настольном процессоре AMD Ryzen 7 8700G в сочетании с материнской платой MSI B650 Gaming Plus WiFi и двумя планками памяти DDR5-4800 объемом 16 ГБ.

Эксклюзивная функция MSI "Memory Try It" была задействована далее - она помогла достичь и оценить несколько настроек "повышенной частоты системной оперативной памяти".

Вот краткая интерпретация результатов бенчмарка от chi11eddog: "7600 МТ/с на 15 % быстрее 4800 МТ/с в UL Procyon AI Inference Benchmark и на 4 % быстрее в GIMP с Stable Diffusion". Состояние памяти процессора по умолчанию способно произвести 210 операций Float32 TOP, согласно диаграмме выводов chi11eddog. При настройке 6000 МТ/с прирост составляет 7 % по сравнению с базовым уровнем, а при 7200 МТ/с - 11 % - похоже, что пропускная способность флагманского APU Radeon 780M зависит от пропускной способности.

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Энтузиаст прогнал интегрированное графическое решение RDNA 3 в бенчмарке GIMP w/ Stable Diffusion - и снова оно оказалось довольно требовательным к пропускной способности.