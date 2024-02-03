Компания ASUS представила новую видеокарту - GeForce RTX 4080 SUPER 16 GB Noctua OC Edition

Компания ASUS представила новую видеокарту - GeForce RTX 4080 SUPER 16 GB Noctua OC Edition. Она имеет схожий дизайн с предыдущей моделью RTX 4080 Noctua OC, включая охлаждение, кожух и заднюю панель.

Особенностью этой версии являются два сверхтихих вентилятора Noctua NF-A12x25, которые обеспечивают хорошую производительность и минимизацию шума.

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Однако карта получила негативный отзыв из-за высокой цены, которая составляет ощутимые 1650 долларов. По прогнозам, возможно, будет выпущена версия с меньшей ценой, но точных деталей об этом пока нет.

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Продажи ASUS GeForce RTX 4080 SUPER 16 GB GDDR6X Noctua OC Edition ожидаются в первом квартале 2024 года. Официальные обзоры и тесты этой модели пока еще не проводились.