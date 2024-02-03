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ddr22
Замдиректора Helldivers 2 Сагар Бероши рассказал о системе варбондов в игре
Варбонды представляют собой поддержку галактических военных усилий и предлагают игрокам разблокировать множество уникального снаряжения

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Заместитель директора Helldivers 2, Сагар Бероши, рассказал о системе варбондов в игре. Варбонды представляют собой поддержку галактических военных усилий и предлагают игрокам разблокировать множество уникального снаряжения. Варбонды отражают изменения военного положения на Суперземле и позволяют хелдайверам получить доступ к различным тактикам игры.

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Для разблокировки снаряжения игрокам доступны несколько варбондов, которые можно приобрести с помощью суперкредитов. Суперкредиты в свою очередь можно приобрести во внутриигровом магазине или найти во время миссий. Каждый варбонд обладает уникальными предметами, которые предлагают разные подходы к решению проблем в игре.

Сагар подчеркивает, что система монетизации в Helldivers 2 не основана на принципе "заплати и выиграй". Все варбонды, которые были разблокированы игроками, остаются доступными, несмотря на выпуск новых. Таким образом, игроки могут получить желаемое снаряжение в любое время.

Чтобы разблокировать варбонды и получить доступ к предметам, игрокам нужно приобрести суперкредиты, зайти в игру и выбрать нужный варбонд из каталога. Затем игроки могут тратить заработанные медали на разблокировку предметов из варбонда. Кроме того, суперкредиты можно использовать в Супермагазине, где можно приобрести уникальные комплекты брони.

Супервайзеры игры обещают регулярные обновления контента в Супермагазине и варбондах.

Helldivers 2 выпустит бесплатный варбонд Helldivers Mobilize и покупаемый варбонд Steeled Veterans Premium 8 февраля 2024 года. Steeled Veterans Premium Warbond входит в состав издания Helldivers 2 Super Citizen Edition, предзаказы на которое уже доступны.

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Таким образом, система варбондов в Helldivers 2 предлагает игрокам возможность разблокировать уникальное снаряжение и использовать различные тактики в игре. Она не основана на принципе "заплати и выиграй", а предлагает постоянное накопление снаряжения и обновление контента в Супермагазине.

#helldivers
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