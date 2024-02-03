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ddr22
Карта MSI GeForce RTX 3050 6 GB VENTUS 2X OC появилась в австрийском магазине
ComputerBase.de обнаружил интересное объявление в магазине E-Tec, которое теперь удалено

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Спецификации графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ просочились в середине месяца, что подстегнуло новые спекуляции о том, что урезанные карты Ampere появятся в розничных магазинах в первом квартале 2024 года.

Супербюджетная альтернатива существующим моделям видеокарт GeForce RTX 3050 8 ГБ, как утверждается, будет ослаблена во многих областях (а не только за счет уменьшения объема памяти) - согласно последней порции утечек: "производительность может отставать от (двухлетней давности) RTX 3050 8 GB SKU на 25%, что сделает ее слабым конкурентом даже для бюджетной Radeon RX 6500 XT от AMD".

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ComputerBase.de обнаружил интересное объявление в магазине E-Tec, которое теперь удалено благодаря глобальному распространению новостей: вероятно,SI готовит 6 ГБ вариант своей RTX 3050 VENTUS 2X OC. Сохранился и был распространен скриншот объявления австрийского интернет-магазина, в котором указана цена 245,15 евро, а код производителя модели - V812-015R. Спецификации, вероятно, поступают от дистрибьюторов, поэтому ближе к моменту выпуска могут быть изменены. VideoCardz отмечает, что в сети появилась информация о TDP 130 Вт, хотя некоторые старые утечки указывают на то, что часть MSI ориентируется на предполагаемый эталонный показатель NVIDIA в 70 Вт.

#msi geforce rtx 3050 6 gb ventus 2x oc
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