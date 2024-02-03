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ddr22
Массовое производство Snapdragon 8 Gen 4 намечено на III квартал 2024 года
Компания Qualcomm сообщила о выходе Snapdragon 8 Gen 3 SoC в октябре прошлого года, и уже в начале 2024 года в розничной продаже появятся рабочие аппараты

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Сообщается, что компания Qualcomm и ее партнеры-производители смартфонов торопятся выпустить чипсет Snapdragon 8 Gen 4 в конце этого года. Digital Chat Station считает, что новаторское мобильное устройство может поступить в массовое производство примерно в сентябре этого года. Утверждается, что прототипы устройств уже работают - инсайдерские источники утверждают, что инженерные образцы могут достигать частоты 4,0 ГГц на мощных ядрах Big Core (Oryon или Phoenix от Nuvia).

Компания Qualcomm сообщила о выходе Snapdragon 8 Gen 3 SoC в октябре прошлого года, и уже в начале 2024 года в розничной продаже появятся рабочие аппараты - Digital Chat Station не объясняет причин гонки за преемником, который должен выйти на финишную прямую в том же году.

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Неназванный производитель смартфонов утверждает, что оснастил модель с "двойным изогнутым экраном" чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. По данным изданияccftech, Xiaomi обычно первой получает право на передовые процессоры Qualcomm.

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Команда инженеров Nuvia, скорее всего, обеспечила более чем удовлетворительную работу своих пользовательских ядер Oryon - в статье отмечается, что: "предыдущая утечка данных Geekbench 6 по одноядерным и многоядерным процессорам сообщила, что (3 нм) Snapdragon 8 Gen 4 конкурирует с M3 от Apple и на 46 % быстрее Snapdragon 8 Gen 3 в многопоточных рабочих нагрузках". В 2024 году Qualcomm столкнется с жесткой конкуренцией в области флагманских чипов, а SoC Dimensity 9400 от MediaTek может оказаться дешевле, предлагая при этом сопоставимую производительность и эффективность.

#snapdragon 8 gen 4
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