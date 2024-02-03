Компания Logitech объявила, что все ее продукты для конференц-залов будут производиться из переработанного пластика и других материалов нового поколения с низким уровнем выбросов углекислого газа

Компания Logitech объявила, что все ее продукты для конференц-залов будут производиться из переработанного пластика и других материалов нового поколения с низким уровнем выбросов углекислого газа. Это поможет организациям управлять своим углеродным следом и достичь целей устойчивого развития. Такие продукты, как Rally Bar, Rally Bar Mini, Tap IP, Tap Scheduler и Scribe, будут обновлены с использованием этих новых материалов. Они обеспечат минимальное воздействие на окружающую среду и поддержат клиентов Logitech в их устойчивом развитии. Важно отметить, что эти изменения не повлияют на качество и производительность продуктов компании.

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Также стоит отметить, что применение принципов DfS (Design for Sustainability) в продуктах Logitech для видеосотрудничества означает, что клиенты могут оснащать свои конференц-залы технологиями, разработанными с учетом требований устойчивого развития. Этот подход расширяет усилия компании, уже достигнутые в области периферийных устройств для персональных рабочих мест. Принципы DfS включают использование переработанного пластика следующей жизни (PCR) и других материалов круглого сечения, которые можно извлечь из потока отходов и переработать.

Logitech также активно работает над снижением своего углеродного следа. Компания сократила выбросы в атмосферу в рамках Scope 3 на 21% в 2022 году и поставила цель сократить выбросы углекислого газа в атмосферу больше, чем создается к 2030 году. Чтобы стимулировать изменения в данной отрасли, Logitech делится своими принципами DfS, инструментами и знаниями о более экологичных материалах с другими организациями в потребительской технологической отрасли. Компания также обеспечивает прозрачность и подотчетность в отношении своего углеродного следа, чтобы помочь клиентам принимать обоснованные решения и предоставлять отчеты о воздействии на окружающую среду.

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Такие инициативы Logitech отражают все более растущую важность устойчивого развития для бизнеса. В опросе компании Frost and Sullivan, проведенном среди ИТ-специалистов, 65% респондентов назвали цель стать лидером в области экологических, социальных, управленческих и устойчивых практик важной или очень важной для своей компании в следующем году. Шаги, предпринимаемые Logitech, свидетельствуют о его стремлении быть впереди в этой области и влиять на всю индустрию потребительской техники, чтобы достичь более устойчивого будущего.