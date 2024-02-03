Xeon W9-3595X основан на передовой архитектуре Intel Sapphire Rapids и построен с использованием технологического узла Intel 7

Грядущая линейка процессоров Intel для настольных систем высокого класса (HEDT), предназначенных для энтузиастов и профессионалов, уже не за горами, и сегодня нам удалось увидеть флагманский SKU - Xeon W9-3595X. Недавно замеченный в бенчмарке Geekbench, этот новый чип обладает внушительным числом ядер - 60 и 120 потоков, что делает его самым производительным среди HEDT-процессоров Intel.

Xeon W9-3595X основан на передовой архитектуре Intel Sapphire Rapids и построен с использованием технологического узла Intel 7. Он пришел на смену предыдущему флагманскому 56-ядерному процессору W9-3495X с четырьмя дополнительными ядрами, помещенными в новый корпус с TDP 350 Вт. Тактовая частота немного снизилась, чтобы уместить дополнительные ядра: максимальная турбочастота уменьшилась с 4,8 ГГц у 3495X до 4,6 ГГц у нового 3595X.

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Однако благодаря большему количеству ядер 3595X по-прежнему должен обеспечивать значительный прирост многопоточной производительности для сильно параллельных рабочих нагрузок. Xeon W9-3595X будет устанавливаться в существующие материнские платы LGA-4677, такие как ASUS PRO WS 790-ACE, после обновления BIOS. Процессор оснащен 112 МБ кэша L3, 120 МБ кэша L2 (2 МБ на ядро) и продолжает продвигать Intel в направлении увеличения количества ядер для энтузиастов, создателей контента и пользователей рабочих станций, которым требуется максимальная многопоточная производительность. Информация о ценах и доступности пока остается неизвестной. Но, судя по появлению в публичных базах данных, официальный выпуск 60-ядерного HEDT-юниора кажется неминуемым. Новые модели Sapphire Rapids, вероятно, будут оснащены дополнительными функциями искусственного интеллекта, например, специальными механизмами ускорения ИИ, как это делают модели серверного класса.