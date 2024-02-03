Твердотельные накопители Kioxia для космического компьютера HPE Spaceborne Computer-2 были запущены с грузовым космическим кораблем Cygnus

Японская компания Kioxia выпустила космический аппарат с твердотельными накопителями, который будет использоваться на Международной космической станции (МКС). Накопители Kioxia обеспечивают надежную флэш-память для нового компьютера HPE Spaceborne Computer-2, разработанного на базе технологий Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Этот компьютер предназначен для проведения научных экспериментов на борту космической станции, включая обработку изображений в реальном времени, глубокое обучение и научное моделирование. Компания Kioxia предоставила различные модели твердотельных накопителей на базе флэш-памяти, обеспечивая общий объем данных свыше 130 ТБ.

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Твердотельные накопители, по сравнению с традиционными жесткими дисками, обладают более высокой производительностью и надежностью, что важно для работы в условиях космического пространства. Компания Kioxia также будет отслеживать и анализировать работу накопителей на основе флэш-памяти на протяжении всего полета, чтобы лучше понять их работу в экстремальных условиях.