Компания MSI представила новые игровые настольные ПК десктопы 14-го поколения, оснащенные графическими картами NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER Series с искусственным интеллектом

Компания MSI представила новые игровые настольные ПК десктопы 14-го поколения, оснащенные графическими картами NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER Series с искусственным интеллектом. В основе этих десктопов лежит революционная серия RTX 40 SUPER, которая обеспечивает передовые возможности искусственного интеллекта и повышает производительность игр, приложений и задач ИИ.

Графические процессоры RTX SUPER предлагают новые возможности в играх, включая трассировку лучей и функции искусственного интеллекта, такие как NVIDIA DLSS Super Resolution. Они также улучшают производительность в других аспектах, включая создание контента и выполнение задач ИИ.

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Эти десктопы также имеют эксклюзивные функции искусственного интеллекта, такие как MSI AI ENGINE, который адаптирует оптимальные настройки для игр, развлечений и работы. Кроме того, они оснащены системой охлаждения Frozr AI Cooling, которая обеспечивает оптимальные условия охлаждения и снижает шумы.