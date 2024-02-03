Игроки отправятся в увлекательное путешествие под таверну Muneshine, чтобы вернуть заколдованный Пивной камень и бесконечный алкоголь

"Brews and Bastards" - это кооперативный данжн-кроулер, разработанный Mune Studio. Весной 2024 года игра появится на PC через Steam, с возможностью предварительно ознакомиться с демоверсией во время февральского Steam Next Fest. Консольная версия будет выпущена позже.

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Игроки отправятся в увлекательное путешествие под таверну Muneshine, чтобы вернуть заколдованный Пивной камень и бесконечный алкоголь. Можно играть как одному, так и с до четырех героями. Они будут сражаться с пьяными демонами, ловушками и сражаться с массивными боссами на больших аренах. Игра также предлагает масштабные барные игры, такие как пивной понг и дартс с пьяными боссами.

Игроки смогут выбрать из нескольких разных героев, у каждого из которых будет свой стиль игры, оружие и способности. От комбинирования и сочетания их зависит эффективность команды. Комнаты, встречи и ловушки будут разнообразными, что добавит разнообразие в игровой процесс.

Mune Studio подчеркивает, что таверны - это места, где рождаются хорошие времена и истории, и "Brews and Bastards" остается верен этой идее. Они надеются, что игра укрепит связи между игроками и создаст новые приключения.

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Демо версия игры уже доступна для PC в рамках Steam Next Fest, а полная версия появится на PC через Steam позже в этом году.